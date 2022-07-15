Генменеджер «Динамо» о Галиеве: зачем нам игрок, который не будет выкладываться на 1000%?

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин ответил на несколько вопросов об уходе Станислава Галиева. Российский форвард был обменян в «Ак Барс» на Джордана Уила.
«Удивлён ли тем, что Галиев так активно хотел покинуть клуб? Его желание ускорило работу по обмену. Конечно, можно было бы напомнить Станиславу, что у него действующий контракт, который нужно выполнять. Но если игрок не хочет находиться в команде, то нет смысла за него держаться. Галиев говорил мне, главному тренеру Алексею Кудашову, что хотел уйти.
Станислав непременно хотел бы играть в одном клубе с Вадимом Шипачёвым? Были ещё причины, о которых не хочется говорить. Да, мы могли пойти на принцип, но не посчитали нужным так поступать. Зачем в команде игрок, который не будет выкладываться на тысячу процентов? Он высокооплачиваемый хоккеист, такие ребята не должны отбывать номер.
Но вся история в прошлом. Мы получили Уила, который, наоборот, настроен позитивно. Он горит желанием приехать, хорошо себя проявить. Да и прошлый сезон Джордан провёл на очень высоком уровне, несмотря на то что ему пришлось адаптироваться в незнакомом турнире. Сейчас же легионер прекрасно понимает, куда едет. Очень надеемся, что форвард будет выглядеть ещё лучше», — приводит слова Сопина «Спорт-экспресс».
- 15 июля 2022
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