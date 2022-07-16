Журналист сайта НХЛ — о Ничушкине: никто не произвёл на меня большего впечатления

Журналист официального сайта НХЛ Амалия Бенджамин высказалась о новом контракте российского форварда Валерия Ничушкина с «Колорадо Эвеланш».

«Никто не произвёл на меня большего впечатления во время финала Кубка Стэнли, чем Ничушкин. Крупный форвард, которого различные товарищи по команде характеризовали как лошадь, поезд и грузовик, был так же важен, как и любой другой игрок, в завоевании Кубка. Поэтому было необходимо, чтобы «Эвеланш» переподписали будущего неограниченно свободного агента, что они и сделали. 27-летний игрок должен стать важной частью будущего команды, которая может стать претендентом на Кубок на долгие годы. Он проявляет себя во всех аспектах игры. Вэл завершил сезон, в котором установил лучшие показатели в карьере по очкам (52), голам (25) и передачам (27), прежде чем набрать 15 баллов (девять голов, шесть передач) в 20 встречах плей-офф», — приводит слова Бенджамин официальный сайт НХЛ.