Кравчук — о контракте Малкина: провести всю карьеру в одном клубе — это особый шик

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мыслями о старте межсезонья в НХЛ. Специалист отметил ряд сделок с участием российских хоккеистов.
«Не раз говорил о том, что «Питтсбург» и сторона Евгения Малкина, скорее всего, договорятся. Там вопреки слухам конструктивно шла внутренняя работа, с её итогом игрока надо поздравить: провести всю карьеру в одном клубе — это особый шик.
Не удивлён переходом полезнейшего форварда Михеева из «Торонто» в «Ванкувер». Всё логично: в одном клубе звёзд нападения много, в другом — недостаток. Также понятно продление защитника «Тампы» Сергачёва, он незаметный герой обороны клуба из Флориды, забивает голы в ситуации «пять на пять», что говорит об игровом классе.
Есть много логических объяснений и у других подписаний с участием российских легионеров НХЛ. Рынок работает активно, но понятно», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.ru.
- 16 июля 2022
-
11:46
-
11:15
-
10:55
-
10:23
-
09:56
-
09:22
-
08:55
-
08:26
-
03:19
- 15 июля 2022
-
23:53
-
23:50
-
23:44
-
23:19
-
22:55
-
22:32
-
22:13
-
21:52
-
21:24
-
20:58
-
20:23
-
19:58
-
19:21
-
18:45
-
18:16
-
18:00
-
17:50
-
17:19
-
16:53
-
16:24
-
15:30
-
14:39
-
14:13
-
13:41
-
13:20
-
12:11