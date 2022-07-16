Кравчук — о контракте Малкина: провести всю карьеру в одном клубе — это особый шик

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мыслями о старте межсезонья в НХЛ. Специалист отметил ряд сделок с участием российских хоккеистов.

«Не раз говорил о том, что «Питтсбург» и сторона Евгения Малкина, скорее всего, договорятся. Там вопреки слухам конструктивно шла внутренняя работа, с её итогом игрока надо поздравить: провести всю карьеру в одном клубе — это особый шик.



Не удивлён переходом полезнейшего форварда Михеева из «Торонто» в «Ванкувер». Всё логично: в одном клубе звёзд нападения много, в другом — недостаток. Также понятно продление защитника «Тампы» Сергачёва, он незаметный герой обороны клуба из Флориды, забивает голы в ситуации «пять на пять», что говорит об игровом классе.



Есть много логических объяснений и у других подписаний с участием российских легионеров НХЛ. Рынок работает активно, но понятно», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.ru.