Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Швейцарский клуб интересуется Хартикайненом. Игрок пока не решил, где продолжит карьеру

Швейцарский клуб интересуется Хартикайненом. Игрок пока не решил, где продолжит карьеру
Комментарии

Клуб «Женева-Серветт» интересуется бывшим нападающим «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайненом, сообщает Swisshockeynews.ch со ссылкой на менеджера команды Марка Гаучи.

По информации издания, швейцарский клуб связывался с представителями Хартикайнена по поводу заключения контракта, однако сторона игрока заявляет, что он ещё не принял решение о том, где будет играть в новом сезоне.

В минувшем сезоне Хартикайнен провёл 41 матч, забросил 13 шайб и сделал 11 голевых передач при показателе полезности «-2». В течение розыгрыша Кубка Гагарина – 2022 нападающий вместе с другими финскими легионерами покинул клуб и досрочно расторг соглашение.

В феврале 2022 года хоккеист стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии, а в мае выиграл чемпионат мира.

Новость по теме
Олимпийский чемпион — 2022 Сятери продолжит карьеру в Швейцарии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022