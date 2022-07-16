Швейцарский клуб интересуется Хартикайненом. Игрок пока не решил, где продолжит карьеру

Клуб «Женева-Серветт» интересуется бывшим нападающим «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайненом, сообщает Swisshockeynews.ch со ссылкой на менеджера команды Марка Гаучи.

По информации издания, швейцарский клуб связывался с представителями Хартикайнена по поводу заключения контракта, однако сторона игрока заявляет, что он ещё не принял решение о том, где будет играть в новом сезоне.

В минувшем сезоне Хартикайнен провёл 41 матч, забросил 13 шайб и сделал 11 голевых передач при показателе полезности «-2». В течение розыгрыша Кубка Гагарина – 2022 нападающий вместе с другими финскими легионерами покинул клуб и досрочно расторг соглашение.

В феврале 2022 года хоккеист стал олимпийским чемпионом в составе сборной Финляндии, а в мае выиграл чемпионат мира.