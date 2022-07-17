The Athletic — о сделках клуба: топ-6 «Питтсбурга» можно позавидовать

Обозреватель The Athletic Роб Росси проанализировал сделки «Питтсбург Пингвинз» после начала межсезонья и выставил оценку клубу за трансферную политику. По мнению журналиста, «пингвины» сработали на пятёрку с минусом по пятибалльной шкале.

«Сохранение Криса Летанга и Евгения Малкина было приоритетом, и «Питтсбург» сумел переподписать их, потратив в общей сложности $ 12,2 млн — по сравнению с $ 16,725 млн за предыдущие сезоны. Сэкономленные деньги пошли на новые улучшенные контракты крайних нападающих Брайана Раста и Рикарда Ракелля. Топ-6 «Питтсбурга» можно позавидовать. Но у них слишком, чересчур много защитников, что мешает им поработать над улучшением топ-6 третьего-четвёртого звеньев, что вызывает беспокойство по глубине атакующей мощи. Генеральный менеджер Рон Хекстолл всё ещё может решить эту проблему с помощью обмена, но пока он этого не сделал, моя оценка будет чуть ниже твёрдой пятёрки», — цитирует Росси The Athletic.

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