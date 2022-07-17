«Капризов — икона в России». Владелец «Миннесоты» — о проблемах Кирилла и Грайнер

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд ответил на вопрос о сходстве ситуаций российского форварда клуба Кирилла Капризова и американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Спортсменку задержали в феврале в аэропорту, её обвинили в попытках провезти наркотические вещества.
«Он слишком похож на икону в России и поддерживает статус страны. Эта история не имеет такого же влияния, как история Бриттни Грайнер.
Я слежу за спекуляциями по теме Капризова так же внимательно, как и наш генеральный менеджер Билл Герин. Он мой источник информации, и я знаю, что он досконально в курсе ситуации. И это, пожалуй, всё, что я хочу о нём сказать. Чем меньше говорю, тем лучше. Но Герин следит за ситуацией Капризова ежедневно», — приводит слова Леопольда Yahoo Sports.
- 17 июля 2022
-
15:20
-
14:55
-
14:23
-
13:53
-
13:26
-
12:58
-
12:20
-
11:56
-
11:31
-
10:57
-
10:23
-
09:58
-
09:28
-
08:47
-
02:25
- 16 июля 2022
-
23:50
-
23:20
-
23:10
-
22:49
-
22:26
-
22:16
-
22:02
-
21:53
-
20:29
-
20:13
-
19:20
-
18:51
-
18:50
-
18:19
-
17:52
-
17:37
-
17:12
-
17:00
-
16:55
-
16:46