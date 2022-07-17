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«Капризов — икона в России». Владелец «Миннесоты» — о проблемах Кирилла и Грайнер

«Капризов — икона в России». Владелец «Миннесоты» — о проблемах Кирилла и Грайнер
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Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд ответил на вопрос о сходстве ситуаций российского форварда клуба Кирилла Капризова и американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Спортсменку задержали в феврале в аэропорту, её обвинили в попытках провезти наркотические вещества.

«Он слишком похож на икону в России и поддерживает статус страны. Эта история не имеет такого же влияния, как история Бриттни Грайнер.

Я слежу за спекуляциями по теме Капризова так же внимательно, как и наш генеральный менеджер Билл Герин. Он мой источник информации, и я знаю, что он досконально в курсе ситуации. И это, пожалуй, всё, что я хочу о нём сказать. Чем меньше говорю, тем лучше. Но Герин следит за ситуацией Капризова ежедневно», — приводит слова Леопольда Yahoo Sports.

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