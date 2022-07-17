The Fourth Period: Дадонов — один из главных кандидатов на обмен из «Монреаля»

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз сказал, что после обмена защитника Джеффа Питри в «Питтсбург Пингвинз» клуб всё ещё хочет освободить больше места в платёжной ведомости.



«Мы всё ещё испытываем проблемы с потолком зарплат. Будем продолжать их решать. Мы намерены использовать все доступные возможности, чтобы сократить наши финансовые обязательства», — приводит слова Хьюза The Fourth Period.

Кроме того, издание отметило, что кандидатами на обмен являются трое нападающих: Кристиан Дворак, Майк Хоффман и Евгений Дадонов. У российского нападающего остался ещё год контракта на сумму $ 5 млн. Соглашение американца Дворака, по которому в среднем за год он получает $ 4,45 млн, действует ещё три сезона, канадца Хоффмана — год (зарплата — $ 4,5 млн). Всего же у «Канадиенс» занято $ 81,25 млн из $ 82,5 млн, как отмечает CapFriendly.

Напомним, в середине июня Дадонов был обменян из «Вегас Голден Найтс» в стан «Монреаля», за который ещё не играл.