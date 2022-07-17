«Авангард» проведёт сентябрьские матчи КХЛ на выезде

Континентальная хоккейная лига объявила даты первых домашних матчей каждого клуба лиги в сезоне-2022/2023.

Стало известно, что омский «Авангард» проведёт первую игру на новой «G-Drive Арене» 1 октября. В этот день в Омске пройдёт «сибирское дерби» – команда Дмитрия Рябыкина примет «Сибирь». Таким образом, весь первый месяц чемпионата «ястребы» отыграют на выезде.

Ранее в омском клубе объяснили, что новая арена будет сдана в эксплуатацию 1 сентября, однако после этого необходимо провести ряд обязательных процедур – тестовые мероприятия, проверку корректной работы всех систем и так далее.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за «Кубок Открытия». В Москве действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с финалистом последнего розыгрыша плей-офф – магнитогорским «Металлургом».

Календарь КХЛ на сезон-2022/2023 будет опубликован в понедельник, 18 июля, в 12:00 мск.