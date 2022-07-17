Стали известны первые матчи сезона КХЛ: «Динамо» примет «Ак Барс», СКА — «Салават»

Континентальная хоккейная лига в официальном телеграм-канале объявила о том, в какие даты пройдут первые домашние матчи каждого клуба в сезоне-2022/2023.

Сезон стартует 1 сентября матчем за «Кубок Открытия» между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». 2 сентября «Автомобилист» примет ярославский «Локомотив».

3 сентября болельщиков ждут сразу два матча с приставкой «топ» – СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым», а московское «Динамо» примет «Ак Барс». Интригу этому матчу придаёт тот факт, что в межсезонье сразу три игрока бело-голубых перешли в состав казанцев – защитник Вячеслав Войнов, нападающие Вадим Шипачёв и Станислав Галиев. Кроме того, главным тренером «барсов» был назначен Олег Знарок, который дважды завоёвывал Кубок Гагарина с московским «Динамо».

Полный календарь игр нового сезона КХЛ будет представлен 18 июля в 12:00 мск.

Список первых домашних матчей каждого клуба КХЛ: