Стали известны первые матчи сезона КХЛ: «Динамо» примет «Ак Барс», СКА — «Салават»

Континентальная хоккейная лига в официальном телеграм-канале объявила о том, в какие даты пройдут первые домашние матчи каждого клуба в сезоне-2022/2023.
Сезон стартует 1 сентября матчем за «Кубок Открытия» между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». 2 сентября «Автомобилист» примет ярославский «Локомотив».
3 сентября болельщиков ждут сразу два матча с приставкой «топ» – СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым», а московское «Динамо» примет «Ак Барс». Интригу этому матчу придаёт тот факт, что в межсезонье сразу три игрока бело-голубых перешли в состав казанцев – защитник Вячеслав Войнов, нападающие Вадим Шипачёв и Станислав Галиев. Кроме того, главным тренером «барсов» был назначен Олег Знарок, который дважды завоёвывал Кубок Гагарина с московским «Динамо».
Полный календарь игр нового сезона КХЛ будет представлен 18 июля в 12:00 мск.
Список первых домашних матчей каждого клуба КХЛ:
- 17 июля 2022
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17:24
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17:14
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16:48
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16:37
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16:14
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15:55
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15:20
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14:55
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14:23
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13:53
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13:26
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12:58
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12:20
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11:56
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11:31
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10:57
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10:23
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09:58
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09:28
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08:47
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02:25
- 16 июля 2022
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23:50
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23:20
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23:10
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22:49
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22:26
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22:16
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22:02
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21:53
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20:29
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20:13
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19:20
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18:51
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18:50
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18:19