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Свитов рассказал, почему решил возобновить хоккейную карьеру в прошлом сезоне

Свитов рассказал, почему решил возобновить хоккейную карьеру в прошлом сезоне
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Бывший игрок и воспитанник «Авангарда» Александр Свитов рассказал, почему в середине прошлого сезона решил возобновить карьеру хоккеиста в клубе ВХЛ «Омские Крылья». Напомним, осенью 2020 года Свитов официально заявлял, что закончил играть.

«В Омск меня приглашали ещё в начале прошлого сезона, на роль дядьки в команду ВХЛ, учить молодёжь хоккейному быту, отношению к игре. Но на тот момент были проблемы с коленями, я только в октябре решил этот вопрос, и удалось на Новый год подписать контракт.

Сейчас не было мысли продолжить карьеру дальше. Я думаю, что уже хватит. Болячек очень много, травмы старые дают о себе знать. Да и ребята молодые, быстрые, пускай уже они развиваются, сами себе дорогу прокладывают. Если какие-то вопросы у них есть, то они в любой момент могут со мной поговорить на эту тему», — сказал Свитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полное интервью читайте на «Чемпионате».

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