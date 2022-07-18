Свитов: здорово, что Мирошниченко попал в «Вашингтон». Там всегда встретят русских с душой

Руководитель направления по развитию команд ВХЛ/МХЛ в Омске Александр Свитов поделился мнением о выборе Ивана Мирошниченко «Вашингтоном» на драфте НХЛ. Напомним, ранее у хоккеиста из системы «Авангарда» была диагностирована лимфома Ходжкина, а незадолго до драфта стало известно, что Мирошниченко успешно прошёл курс лечения.
«В ближайшее время мы ждём Мирошниченко в Омске. Курс лечения он прошёл, но больше расскажет доктор, который и предоставит нам всю необходимую документацию. Само собой, что он сначала будет тренироваться в индивидуальном порядке. Но ему ещё нужно будет пройти курс реабилитации, восстановления, полное медобследование, потому что дело нешуточное. Мы дорожим игроками, отношение к ребятам должно быть на высшем уровне.
Я за всех ребят рад, кого выбрали на драфте НХЛ. Дай бог, что у многих появится шанс, и они с головой отнесутся к такому вызову. Что касается Вани, то здорово, что он попал в «Вашингтон». Там и Саня Овечкин, и Кузя, и Димка Орлов. Думаю, они русских всегда встретят со всей душой», – сказал Свитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Полное интервью читайте на «Чемпионате».
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