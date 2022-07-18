Стал известен полный список игроков НХЛ, подавших заявления в арбитраж по зарплате

Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала список из 24 хоккеистов, которые обратились в арбитраж лиги для разрешения споров со своими клубами по условиям новых контрактов.

Слушания пройдут в период с 27 июля по 11 августа, даты по каждому игроку будут назначены дополнительно.

«Анахайм Дакс»

Исак Лундестрём (нападающий)

«Аризона Койотс»

Лоусон Круз (нападающий)

«Бостон Брюинз»

Павел Заха (нападающий)

«Калгари Флэймз»

Оливер Чюлингтон (защитник), Эндрю Манджапане (нападающий), Мэттью Филлипс (нападающий)

«Каролина Харрикейнз»

Итан Бир (защитник), Максим Лажуа (защитник)

«Детройт Ред Уингз»

Джейк Уолман (защитник)

«Эдмонтон Ойлерз»

Ессе Пульюярви (нападающий), Кайлер Ямамото (нападающий)

«Нэшвилл Предаторз»

Яков Тренин (нападающий)

«Нью-Джерси Дэвилз»

Витек Ванечек (вратарь), Йеспер Братт (нападающий), Тайс Томпсон (нападающий)

«Оттава Сенаторз»

Мэтью Жозеф (нападающий)

«Филадельфия Флайерз»

Зак Макьюэн (нападающий)

«Питтсбург Пингвинз»

Каспери Капанен (нападающий)

«Сан-Хосе Шаркс»

Каапо Кяхкёнен (вратарь), Стивен Лоренц (нападающий)

«Сиэтл Кракен»

Морган Гики (нападающий)

«Сент-Луис Блюз»

Нико Миккола (защитник, уже подписал контракт)

«Вегас Голден Найтс»

Киган Колесар (нападающий)

«Виннипег Джетс»

Мэйсон Эпплтон (нападающий)