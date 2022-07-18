Журналист прогнозирует, что Кузьменко и Михеев начнут сезон в первом звене «Ванкувера»

Журналист The Hockey Writers Адам Киршенблат попытался спрогнозировать состав «Ванкувер Кэнакс» на первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги.

По мнению автора, российские нападающие Андрей Кузьменко и Илья Михеев (на фото) займут места на флангах в первой тройке нападения «Кэнакс». Предполагается, что в центре сыграет Элиас Петтерссон. Как считает журналист, ещё один россиянин – форвард Василий Подколзин – будет заявлен во втором звене.

Кузьменко и Михеев перешли в состав «Ванкувера» в межсезонье. Андрей заключил с клубом однолетнее соглашение на $ 950 тыс, в то время как Михеев подписал четырёхлетний контракт с ежегодной зарплатой $ 4,75 млн.

Первый матч сезона-2022/2023 «Ванкувер» проведёт 12 октября на выезде с «Эдмонтоном».