Журналист прогнозирует, что Кузьменко и Михеев начнут сезон в первом звене «Ванкувера»
Поделиться
Журналист The Hockey Writers Адам Киршенблат попытался спрогнозировать состав «Ванкувер Кэнакс» на первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги.
По мнению автора, российские нападающие Андрей Кузьменко и Илья Михеев (на фото) займут места на флангах в первой тройке нападения «Кэнакс». Предполагается, что в центре сыграет Элиас Петтерссон. Как считает журналист, ещё один россиянин – форвард Василий Подколзин – будет заявлен во втором звене.
Кузьменко и Михеев перешли в состав «Ванкувера» в межсезонье. Андрей заключил с клубом однолетнее соглашение на $ 950 тыс, в то время как Михеев подписал четырёхлетний контракт с ежегодной зарплатой $ 4,75 млн.
Первый матч сезона-2022/2023 «Ванкувер» проведёт 12 октября на выезде с «Эдмонтоном».
Комментарии
- 18 июля 2022
-
12:20
-
12:10
-
11:31
-
11:14
-
11:00
-
10:42
-
10:30
-
10:10
-
09:48
-
08:58
-
08:28
-
07:00
-
02:14
-
01:41
-
01:30
- 17 июля 2022
-
23:11
-
22:17
-
21:54
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:22
-
19:14
-
18:30
-
18:14
-
18:00
-
17:24
-
17:14
-
16:48
-
16:37
-
16:14
-
15:55
-
15:20
-
14:55
-
14:23
Партнерский контент