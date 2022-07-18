Стали известны новые даты проведения Недели звёзд хоккея – 2022
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Континентальная хоккейная лига объявила новые даты проведения Недели звёзд хоккея – 2022. Мероприятие с участием лучших игроков КХЛ пройдёт в Челябинске 10 и 11 декабря, оно состоится перед единственной паузой в чемпионате на игры сборных, которая связана с проведением Кубка Первого канала в Москве.
Напомним, что Неделя звёзд хоккея – 2022 должна была пройти в Челябинске с 8 по 16 января, однако за несколько недель до этого лига приняла решение о переносе мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса среди кандидатов на поездку в Пекин на Олимпийские игры – 2022.
Неделя звёзд хоккея включает в себя Матч звёзд Женской хоккейной лиги, Кубок вызова Молодёжной хоккейной лиги, Мастер-шоу игроков КХЛ и Матч звёзд КХЛ.
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