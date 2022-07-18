Суд перенёс дату заседания по делу форварда СКА Воробьёва

Ленинский суд Уфы перенёс заседания по уголовным делам нападающего СКА Михаила Воробьёва и экс-вратаря системы «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова, сообщает ТАСС.

Изначально дела должны были быть рассмотрены 18 июля, однако теперь заседания перенесены на 10 августа. При этом дата заседания по делу форварда «Адмирала» Владислава Лукина пока не назначена.

Ранее в прессе появлялась информация, что трёх хоккеистов обвиняют в даче взятки с целью уклонения от воинской службы. Правонарушение было совершено в 2019 году. Сообщалось, что они передали деньги через посредника, на которого уже заведено уголовное дело. В СМИ упоминалось имя бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, который передавал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы.