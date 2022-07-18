«Куньлунь» не примет участия в предсезонном турнире в Нур-Султане
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Китайский «Куньлунь Ред Стар» отказался от участия в Кубке Президента Республики Казахстан по организационным причинам, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
Таким образом, в турнире примут участие четыре команды вместо пяти – «Барыс», магнитогорский «Металлург», «Автомобилист» и «Нефтехимик». Они сыграют по круговой системе и проведут по одному матчу друг с другом.
Обновлённый календарь турнира выглядит следующим образом:
16 августа, вторник
12:00*. «Нефтехимик» – «Металлург» Мг
16:30. «Барыс» – «Автомобилист»
17 августа, среда
12:00. «Автомобилист» – «Металлург» Мг
16:30. «Барыс» – «Нефтехимик»
19 августа, пятница
12:00. «Нефтехимик» – «Автомобилист»
16:30. «Металлург» – «Барыс»
* – время начала матчей – московское.
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