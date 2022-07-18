«Куньлунь» не примет участия в предсезонном турнире в Нур-Султане

Китайский «Куньлунь Ред Стар» отказался от участия в Кубке Президента Республики Казахстан по организационным причинам, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Таким образом, в турнире примут участие четыре команды вместо пяти – «Барыс», магнитогорский «Металлург», «Автомобилист» и «Нефтехимик». Они сыграют по круговой системе и проведут по одному матчу друг с другом.

Обновлённый календарь турнира выглядит следующим образом:

16 августа, вторник

12:00*. «Нефтехимик» – «Металлург» Мг

16:30. «Барыс» – «Автомобилист»

17 августа, среда

12:00. «Автомобилист» – «Металлург» Мг

16:30. «Барыс» – «Нефтехимик»

19 августа, пятница

12:00. «Нефтехимик» – «Автомобилист»

16:30. «Металлург» – «Барыс»

* – время начала матчей – московское.