«Витязь» расторг контракт с Одеттом. Хоккеист подписал новое соглашение 23 мая
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Нападающий «Витязя» Даниэль Одетт покинул клуб, контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока. Об этом сообщает официальный сайт подмосковной команды.
Одетт дебютировал в КХЛ в сезоне-2021/2022. В 45 матчах регулярного чемпионата форвард забросил 17 шайб и отдал 22 голевые передачи, набрав в общей сложности 39 очков и став третьим бомбардиром подмосковной команды. Сезон он доигрывал в шведском «Эребру».
При этом 23 мая было объявлено, что нападающий заключил новое соглашение с клубом.
Ранее в похожей ситуации оказался «Автомобилист». Уральский клуб объявил о подписании соглашений с финнами Юхой Метсолой, Юрки Йокипаккой и Миро Аалтоненом, но впоследствии все трое расторгли контракт с клубом по собственной инициативе.
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