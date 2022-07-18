Калинин: тренерский штаб доволен результатами теста

Капитан «Трактора» Сергей Калинин рассказал о подготовке команды к сезону.
«Всё идёт по плану, первый цикл был более-менее втягивающий. Дали возможность немного втянуться, со следующего уже начнётся тяжёлая работа, поэтому все ребята готовятся. Завтра будет день отдохнуть, и уже по полной будем работать.
Как настроение в команде? Хорошее, рабочее. Ребята рады вернуться, рады поработать в команде. За лето соскучились, сейчас можно и в раздевалке пошутить, и вообще – на тренировках лучше в команде работать, чем одному.
Как новички втянулись? Да без проблем. Хоккейный мир не такой большой, все друг друга знаем. Со всеми играли или в одной команде, или против, проблем никаких.
Тесты? Конечно, было сложно, здесь нечего скрывать. Всегда тяжёлая работа, как бы ты ни готовился, всегда будет непросто. Все тесты ребята сдали, подошли в хорошей форме, каждый готовился самостоятельно. Каждый из нас профессионал, поэтому нет никаких проблем. Тренерский штаб доволен результатами теста.
Доволен ли я подписанием Бурдасова? Конечно, я уверен, что он принесёт много позитива, много пользы как на льду, так и в раздевалке», – цитирует Калинина официальный сайт «Трактора».
- 18 июля 2022
-
17:55
-
17:30
-
17:10
-
16:54
-
16:01
-
15:54
-
15:05
-
14:58
-
14:45
-
14:18
-
13:50
-
12:38
-
12:20
-
12:10
-
11:31
-
11:14
-
11:00
-
10:42
-
10:30
-
10:10
-
09:48
-
08:58
-
08:28
-
07:00
-
02:14
-
01:41
-
01:30
- 17 июля 2022
-
23:11
-
22:17
-
21:54
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:22
-
19:14