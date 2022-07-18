Калинин: тренерский штаб доволен результатами теста

Капитан «Трактора» Сергей Калинин рассказал о подготовке команды к сезону.



«Всё идёт по плану, первый цикл был более-менее втягивающий. Дали возможность немного втянуться, со следующего уже начнётся тяжёлая работа, поэтому все ребята готовятся. Завтра будет день отдохнуть, и уже по полной будем работать.



Как настроение в команде? Хорошее, рабочее. Ребята рады вернуться, рады поработать в команде. За лето соскучились, сейчас можно и в раздевалке пошутить, и вообще – на тренировках лучше в команде работать, чем одному.



Как новички втянулись? Да без проблем. Хоккейный мир не такой большой, все друг друга знаем. Со всеми играли или в одной команде, или против, проблем никаких.



Тесты? Конечно, было сложно, здесь нечего скрывать. Всегда тяжёлая работа, как бы ты ни готовился, всегда будет непросто. Все тесты ребята сдали, подошли в хорошей форме, каждый готовился самостоятельно. Каждый из нас профессионал, поэтому нет никаких проблем. Тренерский штаб доволен результатами теста.



Доволен ли я подписанием Бурдасова? Конечно, я уверен, что он принесёт много позитива, много пользы как на льду, так и в раздевалке», – цитирует Калинина официальный сайт «Трактора».

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