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Рукавишников сообщил, что не годен к военной службе

Рукавишников сообщил, что не годен к военной службе
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Защитник петербургского СКА Роман Рукавишников прокомментировал ситуацию с голкипером сборной России и «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.

«О ситуации с Федотовым сложно что-то говорить, в прессе кто-то одно пишет, кто-то другое. Этот вопрос надо задать адвокату, потому что в прессе никакой конкретики нет.

Что касается моего военного билета, то я не годен в армию по состоянию здоровья», – передаёт слова Рукавишникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, 1 июля вратаря ЦСКА, подписавшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», задержали в Санкт-Петербурге. После этого Федотова отправили в Северодвинск для прохождения военной службы. Несколько раз вратаря отправляли в госпиталь, однако позднее он возвращался в воинскую часть.

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