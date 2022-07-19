Рукавишников: думаю, Казань вполне может сыграть в финале

Защитник петербургского СКА Роман Рукавишников рассказал о том, как провёл межсезонье.

«После окончания сезона на три недели съездили с семьёй отдохнуть. Последний месяц тренируюсь, готовлюсь к сезону.



Я вернулся домой, потому что мы здесь обосновались, у нас здесь дом. Когда рассказал новость родным, все были счастливы. Вернулись в родную обстановку.



Насыщенный календарь? Чем больше игр, тем лучше, меньше будем тренироваться. Не будет пауз на Евротур, не будет маленьких предсезонок. Будет ровный календарь, мне это нравится.



Самостоятельно тренируемся здесь уже долго, успели со всеми пообщаться в команде. Обстановка рабочая.



«3 на 3» – это интересно, но надо прийти к одному формату. В Мытищах играли на маленькой коробке, мы на стандартной. Если будет определённый стандарт, правила, у этой лиги большое будущее.



Перекрестный плей-офф? Нам без разницы, в плей-офф нет слабых соперников. Это что-то новое, болельщикам будет интересно, потому что Восток и Запад будут чаще встречаться.



В этом сезоне фаворитом будет СКА. «Ак Барс» собрал серьёзную банду, интересно будет посмотреть. И главный тренер у них очень сильный. Думаю, Казань вполне может сыграть в финале», – передаёт слова Рукавишникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.