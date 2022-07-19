The Athletic — о «Тампе»: сделки с Коулом и Наместниковым не привлекут много внимания

Журналист The Athletic Джо Смит проанализировал трансферную политику «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первые дни после открытия рынка свободных агентов. Обозреватель выставил клубу четвёрку по пятибалльной шкале за совершённые сделки.

«У «Лайтнинг» не было места под потолком зарплат, чтобы совершать какие-либо эффектные подписания по желанию. А подписания Иэна Коула и Владислава Наместникова не создадут столько привлекательных заголовков, как если бы они вернули Ондржея Палата. Но они всё же закрыли несколько важных вопросов. Причина, по которой «Тампа» получает четвёрку, заключается в том, что она смогла подписать молодых ребят для своей основы на будущие годы — Михаила Сергачёва, Энтони Чирелли и Эрика Чернака — на восемь лет. Это точечная работа за один день, которая будет иметь важное значение для завоевания новых Кубков в будущем», — приводит слова Смита The Athletic.