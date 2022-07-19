Илья Михеев рассказал об игре с ветеранами хоккея Джо Торнтоном и Джейсоном Спеццей

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев, проведший последние сезоны в «Торонто Мэйпл Лифс», поделился мнением о ветеранах хоккея, с которыми играл, — Джо Торнтоном и Джейсоном Спеццей.



«Я играл с Джо Торнтоном? Он брал слово, когда это было надо. В перерыве, до или после матча мог собрать ребят. У него огромный опыт в НХЛ, он многое прошёл и старался помогать команде.



Спецца похож на Ковальчука как батя в команде? Спецца в порядке. Прежде всего как человек. Всегда подскажет, объяснит. Какие-то моменты по судейству, по собранию профсоюза — в общем, все вопросы к нему. Это мужик, который может и рявкнуть. Он говорил после второго периода в пятом матче с «Тампой». Могли бы проиграть, если бы не Спецца», – передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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