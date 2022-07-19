Илья Михеев рассказал об игре с ветеранами хоккея Джо Торнтоном и Джейсоном Спеццей

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев, проведший последние сезоны в «Торонто Мэйпл Лифс», поделился мнением о ветеранах хоккея, с которыми играл, — Джо Торнтоном и Джейсоном Спеццей.
«Я играл с Джо Торнтоном? Он брал слово, когда это было надо. В перерыве, до или после матча мог собрать ребят. У него огромный опыт в НХЛ, он многое прошёл и старался помогать команде.
Спецца похож на Ковальчука как батя в команде? Спецца в порядке. Прежде всего как человек. Всегда подскажет, объяснит. Какие-то моменты по судейству, по собранию профсоюза — в общем, все вопросы к нему. Это мужик, который может и рявкнуть. Он говорил после второго периода в пятом матче с «Тампой». Могли бы проиграть, если бы не Спецца», – передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 19 июля 2022
-
23:31
-
23:02
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:40
-
22:11
-
22:08
-
22:00
-
21:49
-
21:23
-
21:00
-
20:24
-
19:56
-
19:20
-
18:57
-
18:28
-
18:02
-
18:00
-
17:39
-
17:35
-
17:11
-
16:33
-
15:23
-
14:36
-
13:52
-
13:28
-
12:58
-
12:13
-
11:50
-
11:41
-
11:32
-
11:05
-
10:47
-
10:36