«Барыс» подписал контракт с победителем МЧМ-2017
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Казахстанский «Барыс» подписал однолетний контракт с нападающим Джереми Бракко, сообщает официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне 25-летний Бракко выступал в немецкой лиге за «Крефельд Пингвин» и набрал 54 (14+40) очка в 54 матчах при показателе полезности «-14».
Почти всю карьеру американский форвард проводил в Северной Америке. В 2015 году в составе сборной США он стал победителем ЮЧМ, через два года – выиграл Мемориальный кубок и золотые медали молодёжного чемпионата мира. В 2018-м Бракко в составе «Торонто Марлиз» (фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс») стал обладателем Кубка Колдера.
В НХЛ хоккеист так и не сыграл, однако в АХЛ набрал 145 (32+113) очков в 169 матчах регулярных чемпионатов и 17 (5+12) баллов в 17 встречах плей-офф.
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