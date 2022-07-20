Второй бомбардир-защитник немецкой лиги перешёл в «Барыс»

Состав «Барыса» пополнил канадский защитник Джесси Грэм, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с игроком подписан на один год.

В сезоне-2021/2022 Грэм играл за «Аугсбург» в Немецкой хоккейной лиге. В 52 матчах чемпионата он набрал 42 (3+39) очка при показателе полезности «+3», став лучшим бомбардиром в своей команде и вторым по результативности среди защитников лиги.

Последние три года канадец провёл в европейских чемпионатах, где, кроме «Аугсбурга», выступал за словацкую «Нитру» и финскую «КалПу».

До этого карьера игрока проходила в североамериканских лигах. В его активе шесть сезонов в АХЛ и 215 матчей за «Бриджпорт Саунд Тайгерз», «Сан-Антонио Рэмпейдж» и «Ютику Кометс», в которых он набрал 88 (19+69) очков.