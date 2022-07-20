Радулов — о Шипачёве: знаю, кто такой Вадик и на что он способен

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о взаимодействии с форвардом Вадимом Шипачёвым.
«Оценил ли способность Шипачёва отдавать скрытые передачи? Я знал это. Вадика знаю давным-давно, у нас один год разницы. Я знаю, кто такой Вадик и на что он способен. Сыграться? Время покажет, всё в наших руках, нужно работать, разговаривать, поддерживать друг друга», – цитирует Радулова официальный сайт клуба.
Напомним, «Ак Барс» провёл двусторонний матч, состоявшийся на клубной базе во время первого тренировочного сбора.
Тренерский штаб «барсов» объединил в одну тройку нападающих Александра Радулова, Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого, они сыграли за команду «белых». В первом звене «зелёных» вышли Станислав Галиев, Кирилл Семёнов и Кирилл Петров. Ветеран Данис Зарипов играл в одном сочетании с Даниилом Тарасовым и Артёмом Галимовым.
- 20 июля 2022
-
19:16
-
18:46
-
18:13
-
18:00
-
17:50
-
17:35
-
17:15
-
16:50
-
16:45
-
15:27
-
15:12
-
14:55
-
14:42
-
14:13
-
13:41
-
13:27
-
13:17
-
12:42
-
12:20
-
12:06
-
11:50
-
11:14
-
10:47
-
10:30
-
10:02
-
09:20
-
09:07
-
08:40
-
08:28
-
02:44
-
01:34
- 19 июля 2022
-
23:44
-
23:31
-
23:02
-
22:58