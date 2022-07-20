Радулов — о Шипачёве: знаю, кто такой Вадик и на что он способен

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о взаимодействии с форвардом Вадимом Шипачёвым.

«Оценил ли способность Шипачёва отдавать скрытые передачи? Я знал это. Вадика знаю давным-давно, у нас один год разницы. Я знаю, кто такой Вадик и на что он способен. Сыграться? Время покажет, всё в наших руках, нужно работать, разговаривать, поддерживать друг друга», – цитирует Радулова официальный сайт клуба.

Напомним, «Ак Барс» провёл двусторонний матч, состоявшийся на клубной базе во время первого тренировочного сбора.

Тренерский штаб «барсов» объединил в одну тройку нападающих Александра Радулова, Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого, они сыграли за команду «белых». В первом звене «зелёных» вышли Станислав Галиев, Кирилл Семёнов и Кирилл Петров. Ветеран Данис Зарипов играл в одном сочетании с Даниилом Тарасовым и Артёмом Галимовым.