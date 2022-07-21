В «Металлурге» высказались о возможном возвращении Дронова и поиске центрфорварда

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о том, кого из защитников клуб планирует задействовать в большинстве, и заявил, что Григорий Дронов может вернуться в команду.
«Мы не думали в плане защитника под большинство, потому что есть Илья Хохлов – лучший защитник «Северстали» по игре в большинстве в прошлом сезоне, есть Егор Яковлев, есть Владислав Ерёменко, который в сборной играет в большинстве, как и Валерий Орехов в своей национальной команде. Есть надежда, что вернётся Гриша Дронов. Поэтому игроков большинства, в принципе, у нас достаточно. А вот что касается центрального нападающего – да, работаем над этим», – приводит слова Гомоляко официальный сайт КХЛ.
24-летний Дронов подписал пробный контракт с клубом НХЛ «Аризона Койотс». В минувшем регулярном чемпионате защитник принял участие в шести матчах «Магнитки» и сделал одну голевую передачу. В плей-офф Дронов отыграл 24 встречи и стал вторым защитником команды по результативности, заработав 14 (5+9) баллов при показателе полезности «+9».
- 21 июля 2022
-
12:02
-
11:55
-
11:40
-
10:59
-
10:23
-
10:11
-
09:20
-
09:03
-
08:24
-
08:00
-
00:17
- 20 июля 2022
-
23:15
-
22:35
-
22:22
-
21:40
-
21:06
-
20:17
-
20:06
-
19:34
-
19:16
-
18:46
-
18:13
-
18:00
-
17:50
-
17:35
-
17:15
-
16:50
-
16:45
-
15:27
-
15:12
-
14:55
-
14:42
-
14:13
-
13:41
-
13:27