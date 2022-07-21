В «Металлурге» высказались о возможном возвращении Дронова и поиске центрфорварда

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о том, кого из защитников клуб планирует задействовать в большинстве, и заявил, что Григорий Дронов может вернуться в команду.

«Мы не думали в плане защитника под большинство, потому что есть Илья Хохлов – лучший защитник «Северстали» по игре в большинстве в прошлом сезоне, есть Егор Яковлев, есть Владислав Ерёменко, который в сборной играет в большинстве, как и Валерий Орехов в своей национальной команде. Есть надежда, что вернётся Гриша Дронов. Поэтому игроков большинства, в принципе, у нас достаточно. А вот что касается центрального нападающего – да, работаем над этим», – приводит слова Гомоляко официальный сайт КХЛ.

24-летний Дронов подписал пробный контракт с клубом НХЛ «Аризона Койотс». В минувшем регулярном чемпионате защитник принял участие в шести матчах «Магнитки» и сделал одну голевую передачу. В плей-офф Дронов отыграл 24 встречи и стал вторым защитником команды по результативности, заработав 14 (5+9) баллов при показателе полезности «+9».