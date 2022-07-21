Сергей Гимаев и Алексей Копейкин проведут бесплатный мастер-класс для юных хоккеистов

В рамках летних сборов детско-юношеской спортивной школы «Динамо Красногорск» 25 июля пройдёт мастер-класс звезд хоккея Сергея Гимаева и Алексея Копейкина.
Мастер спорта России и бронзовый призер КХЛ Алексей Копейкин, а также серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата КХЛ и известный спортивный комментатор Сергей Гимаев проведут занятие с мальчиками и девочками 6-8 лет, расскажут и покажут интересные хоккейные техники и ответят на все вопросы подрастающего поколения.
Вход на мастер класс свободный, но по предварительной регистрации на сайте или по телефону: +7 919 720-02-08.
Начало мероприятия в 10:30, место проведения — Арена «Баума», Московская область, ГО Красногорск, п. Нахабино, ул. Парковая, д. 25.
Мастер-класс Сергея Гимаева и Алексея Копейкина
Фото: http://krasnogorsk.dynamo.school/maste-klass1
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