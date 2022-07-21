Помощник сборной Словакии рассказал о реакции Яромира Ягра на Слафковски

Скаут клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Ото Гашчак, помогавший сборной Словакии на чемпионате мира — 2022, поделился мнением о соотечественнике нападающем Юрае Слафковски, а также о реакции Яромира Ягра на игру молодого хоккеиста. «Монреаль Канадиенс» выбрал словацкого форварда под первым номером на драфте-2022.

«Когда я наблюдал за Слафковски на тренировке и в раздевалке, за его языком тела, за ним на узком пространстве, в зонах с интенсивным движением, в углах площадки, на острие, то просто думал: «Этот парень мне кого-то напоминает». Кого же? Я вспоминаю свои мысли: «Какого хрена? Этот парень похож на Ягра!» Но это было очень рано, перед чемпионатом мира, во время нашей подготовки к турниру. Я только упомянул об этом некоторым журналистам, и все начали кричать: «Какого хрена, Ото? Ты с ума сошёл? Ты сравниваешь этого парнишку с Ягром?»



Нет, это не совсем так. Очевидно, что Ягр — лучший игрок из Европы во всем хоккейном мире в прошлом. Но я хотел сказать, что Юрай напоминает мне его стиль игры, особенно в углах площадки, его катание, бросок и то, как он укрывает шайбу. Так что я просто пытался объяснить журналистам и людям вокруг хоккея, что имел в виду немного другое. Но сейчас, спустя полтора года, все сравнивают его с Ягром! Даже Ягр, увидев его, сказал: «Этот парень похож на меня, когда мне было 17!» — приводит слова Гашчака The Athletic.