Появились подробности по делу экс-игрока «Спартака» Виртанена, обвинённого в изнасиловании

Появились новые подробности разбирательства по делу экс-форварда «Ванкувер Кэнакс» и «Спартака» Джейка Виртанена, обвинённого в сексуальном насилии, сообщает Sportsnet.
Защита финского хоккеиста считает, что половой контакт между их клиентом и девушкой случился по обоюдному согласию. Предполагаемая дата — 26 сентября 2017 года. Расследование начали в мае 2021 года, когда 23-летняя девушка подала иск.
Во время судебного разбирательства стало известно, что Виртанен и девушка познакомились в 2017 году, обменявшись телефонами, и общались посредством переписки. В том же году девушка вернулась в Ванкувер, дабы навестить семью, друзей и провести фотосессию. Тогда же она написала Виртанену, чтобы встретиться. Хоккеист забрал девушку из дома её друга и повёз в свой гостиничный номер.
«Предположу: когда вы поднялись в номер мистера Виртанена в гостинице, то зашли, чтобы заняться с ним сексом, и что сексуальный контакт произошёл по обоюдному согласию», — сказал адвокат хоккеиста Брок Мартлэнд.
На это девушка ответила отрицательно.
«Вы использовали его имя с целью привлечь внимание к этому инциденту. Вы знали, что это станет причиной колоссального количества гнева, которое будет направлено на Виртанена, чтобы пристыдить его», — сказал Мартлэнд.
«Я хотела, чтобы он был привлечён к ответственности, всё так. Это всё началось из-за его поступка. Если бы он принял мой отказ, я бы покинула номер. И ничего бы не произошло», — ответила девушка.
«Вы ненавидите Виртанена?» — спросил адвокат.
«Если честно, да», — ответила девушка.
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