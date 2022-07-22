Адвокат Федотова: никто из родственников Ивана не давал интервью о ЦСКА — это спекуляции
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Алексей Пономарёв, адвокат голкипера сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова прокомментировал информацию о том, что родственники вратаря давали интервью о ЦСКА.
«Судебное заседание по делу Федотова пока не назначено.
Никто из родственников не давал интервью о ЦСКА. Очень жаль, что происходят спекуляции по этой теме людьми, которые выдают себя за родственников Ивана Федотова», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, 1 июля голкипер был задержан в Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы. Позднее голкипера отправили служить в Архангельскую область.
В минувшем сезоне Федотов был признан лучшим голкипером плей-офф КХЛ. Также он выступал за сборную России на Олимпиаде-2022.
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