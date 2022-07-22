«Спартак» подпишет контракт с защитником «Каролины» Кином
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Как стало известно «Чемпионату», американский защитник Джоуи Кин перейдёт в «Спартак». Контракт с 23-летним хоккеистом будет подписан на один сезон.
Минувший сезон Кин провёл в системе «Каролины Харрикейнз». За «ураганов» защитник сыграл одну встречу, в которой не отметился результативными действиями.
Большую часть сезона американец провёл в Американской хоккейной лиге, где выступал за «Чикаго Вулвз». За клуб Джоуи принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил семь шайб и отдал 26 результативных передач, суммарно набрав 33 очка при показателе полезности «+7» и 81 минуте штрафа. В победном для команды плей-офф Кин набрал 12 (1+11) очков в 18 встречах. Вместе с «Чикаго» он завоевал Кубок Колдера.
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