«Величайшие таланты». Новичок «Вашингтона» поделился мнением об Овечкине и о Кузнецове

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Браун, 14 июля выменянный из «Оттавы Сенаторз», поделился мнением о российских нападающих Александре Овечкине и Евгении Кузнецове.

«Они долгое время были двумя величайшими талантами лиги. Я был по другую сторону от них, а теперь было бы здорово сыграть вместе с этими парнями.



К счастью, в этой команде есть много хороших игроков в каждом звене, так что не думаю, что здесь есть какое-нибудь слабое звено, куда тебя могут поставить. Уверен, мне дадут провести некоторое время в первом звене. В то же время я уверен, что звенья будут тасовать. Когда дело доходит до игры с этими парнями, очевидно, что они игроки мирового уровня, за ними интересно наблюдать, и с ними будет очень весело играть», — приводит слова Брауна The Athletic.