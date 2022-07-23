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Экс-форвард «Спартака» Виртанен прокомментировал обвинения в изнасиловании

Экс-форвард «Спартака» Виртанен прокомментировал обвинения в изнасиловании
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Бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» и «Спартака» Джейк Виртанен в ходе судебного разбирательства прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.

«Нет, я не подвергал её сексуальному насилию. Она была активным, равноправным и увлечённым участником действия», — приводит слова Виртанена Sportsnet.

«Позвать её прогуляться, забрать и пригласить пройти в ваш номер в отеле — вы с самого начала делали это ради секса?» — спросил адвокат Алан Ип.

«Нет», — ответил хоккеист.

«Вы не знали, что она хотела той ночью?» — спросил Ип.

«Она хотела секса со мной. Трогала моё тело, гладила в разных местах. Мне кажется, абсолютно понятно, что она хотела этого», — ответил Виртанен.

«Она дала своё устное согласие на секс?» — спросил адвокат.

«Она сделала это своими поступками», — сказал игрок.

Напомним, ранее стали известны подробности разбирательства по делу Виртанена.

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