Экс-форвард «Спартака» Виртанен прокомментировал обвинения в изнасиловании

Бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» и «Спартака» Джейк Виртанен в ходе судебного разбирательства прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.



«Нет, я не подвергал её сексуальному насилию. Она была активным, равноправным и увлечённым участником действия», — приводит слова Виртанена Sportsnet.



«Позвать её прогуляться, забрать и пригласить пройти в ваш номер в отеле — вы с самого начала делали это ради секса?» — спросил адвокат Алан Ип.



«Нет», — ответил хоккеист.



«Вы не знали, что она хотела той ночью?» — спросил Ип.



«Она хотела секса со мной. Трогала моё тело, гладила в разных местах. Мне кажется, абсолютно понятно, что она хотела этого», — ответил Виртанен.



«Она дала своё устное согласие на секс?» — спросил адвокат.



«Она сделала это своими поступками», — сказал игрок.

Напомним, ранее стали известны подробности разбирательства по делу Виртанена.