Одетт может перейти в швейцарский клуб, Барберио близок к возвращению в КХЛ

Бывший нападающий «Витязя» Даниэль Одетт может стать игроком швейцарской «Лозанны», сообщает Swiss Hockey News со ссылкой на Blick.

В то же время экс-защитник «Ак Барса» Марк Барберио, игравший за казанский клуб на правах аренды, может покинуть «Лозанну» и вернуться в КХЛ. По информации швейцарских СМИ, хоккеист ведёт переговоры с одним из клубов лиги.

26-летний Одетт (на фото в белой форме) в 45 играх за «Витязь» в прошлом сезоне набрал 39 (17+22) очков, став третьим бомбардиром клуба. Канадец завершал сезон в шведском «Эребру» и планировал снова играть за подмосковную команду, с которой подписал новый контракт. Однако 18 июля было объявлено, что форвард расторг соглашение из-за нежелания возвращаться в Россию.

Барберио перешёл в «Ак Барс» в декабре 2021 года и успел провести шесть матчей в КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка. При этом защитник пропустил плей-офф из-за травмы, полученной во время олимпийской паузы.