Старченко рассказал, как принял решение перейти в «Спартак» после 14 сезонов в «Барысе»

Новичок «Спартака» Роман Старченко прокомментировал переход в московский клуб из «Барыса». В составе казахстанской команды Старченко (на фото в центре) отыграл 14 сезонов и провёл более 700 матчей в Континентальной хоккейной лиге. Форвард мог стать единственным игроком КХЛ, который выступал бы 15 сезонов в лиге в составе одного клуба.

«Не удалось договориться с «Барысом» о новом контракте. «Спартак» же был во мне заинтересован и больше хотел меня видеть в составе, чем «Барыс». На протяжении всего отпуска, начиная с окончания чемпионата мира, мы были в диалоге, но так ни к чему и не пришли. Пришлось выходить из зоны комфорта. Понятно, что это непростое решение, всё-таки я 14 сезонов отыграл за «Барыс». При этом на предложение «Спартака» я ответил довольно быстро. Посоветовался с семьёй, решили пробовать свои силы на новом месте. При этом с руководством «Барыса» мы пожали руки, никто друг перед другом двери не захлопывает.

Что повлияло на переход? Всё в совокупности. Те же бытовые условия. В клубе обещали во всём помочь, чтобы я думал только о хоккее. Школа, садик для детей — с этим проблем нет. «Спартак» — хороший клуб, в раздевалке правильная атмосфера, тренеры тоже подобраны высококлассные. Бытовые и финансовые условия тут на высшем уровне, поэтому решились на переезд», – приводит слова Старченко официальный сайт КХЛ.

36-летний Старченко в минувшем сезоне набрал 24 (9+15) очка в 41 матче при показателе полезности «-3». Всего на его счету 740 игр в КХЛ, в которых он набрал 377 (200+177) результативных баллов.