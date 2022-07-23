«Вы что меня пытаете?» Есмантович прокомментировал ситуацию с Иваном Федотовым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович эмоционально высказался о деле вратаря «Филадельфии Флайерз» и бывшего игрока армейцев Ивана Федотова. Сейчас голкипер проходит срочную службу в учебной части Военно-морского флота РФ в Северодвинске.
«Вмешивался ли я? 1 мая у Ивана закончился контракт. Он подписал контракт с «Филадельфией». Куда я должен был вмешиваться? Подскажите, как я должен был вмешиваться? Есть рычаги, пути в это вмешаться? Если вы мне подскажете ходы и пути вмешаться, я вмешаюсь. Можете?
Как я вижу ситуацию? Да я её не вижу вообще. Он подписал контракт с «Филадельфией». Что я должен видеть? Вы что меня пытаете за хоккеиста, у которого контракт с американской компанией.
Я, как и все, отслужил в своё время. Его по закону, наверное, привлекли в армию, и, наверное, он служит», – цитирует Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 июля 2022
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