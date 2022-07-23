«Вы что меня пытаете? Федотова по закону привлекли». Реакция ЦСКА на армейский скандал

Почти три месяца назад ЦСКА совершил мощный камбэк с 1-3 в финальной серии с «Магниткой» и завоевал свой второй Кубок Гагарина. Сейчас у московских армейцев, как и у других клубов КХЛ, стартует подготовка уже к новому чемпионату, но сегодня, 23 июля, в Москве состоялось чествование «золотой» армейской команды. В Музее хоккея игроки, тренеры и руководство ЦСКА получили золотые медали чемпионата России сезона-2021/2022.

На этой же церемонии состоялось общение главных действующих лиц с журналистами. К диктофонам и камерам вышли президент ЦСКА Игорь Есмантович, главный тренер армейцев Сергей Фёдоров, а также глава КХЛ Алексей Морозов.

«Вы что меня пытаете? ЦСКА к армии никакого отношения вообще не имеет»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию вокруг бывшего вратаря армейцев Ивана Федотова. Напомним, голкипер был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы, а сейчас находится в учебной части Военно-морского флота РФ в Северодвинске (Архангельская область).

«Отправили ли мы Федотова в армию? Мы никакого отношения вообще к армии не имеем – мы же коммерческий клуб. Мы обиделись, что он не подписал контракт? Что значит «мы обиделись» — он что, первый уезжает… Мы уже обижались и на Радулова, и на Нестерова, на Мамина, на Любимова и на Киселевича – на кого только ни обижались. У нас все возвращались и играют.

Договорённости о двухлетнем контракте с Федотовым не было. Он перешёл из Челябинска на старый контракт. Мы с ним спокойно разговаривали, пытались найти какие-то коммуникационные вещи, связанные с финансированием, продолжением его карьеры. Не сложилось просто, и всё. Никто никого не поддавливал, никто никому ничего не обещал.

Вмешивался ли я? 1 мая у Ивана закончился контракт. Он подписал контракт с «Филадельфией». Куда я должен был вмешиваться? Подскажите, как я должен был вмешиваться? Есть рычаги, пути в это вмешаться? Если вы мне подскажете ходы и пути вмешаться, я вмешаюсь. Можете?

Как я вижу ситуацию? Да я её не вижу вообще. Он подписал контракт с «Филадельфией». Что я должен видеть? Вы что меня пытаете за хоккеиста, у которого контракт с американской компанией.

Я, как и все, отслужил в своё время. Его по закону, наверное, привлекли в армию, и, наверное, он служит».

Игорь Есмантович, Сергей Фёдоров и Иван Федотов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

«Не пугает ли, как усилился «Ак Барс»? Мы уже пуганые»

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович сравнил армейскую команду с российским космическим кораблём «Буран» и прокомментировал ситуацию с продлением контракта с Александром Поповым.

«Не пугает ли, как усилился «Ак Барс»? Мы уже пуганые. Помните, Серёжа Андронов сказал перед седьмым матчем в Питере: «Нам чем тяжелее, тем нам легче играть». Отлично. Нам же тоже надо как-то стимулировать свою победу, понимаете. Мы как в 80-90-е годы: у советской промышленности, потом российской была хорошая разработка – космический корабль «Буран». Он взлетал и приземлялся, взлетал и приземлялся. Это, наверное, наша миссия цэсковская – как «Буран», взлетать, и приземляться, и опять взлетать, и опять приземляться. Поэтому это, наверное, какие-то слоганы следующего сезона. В вашем интервью родилась какая-то мысль интересная, шуточная.

Остаётся ли Попов? Думает ещё Сашка, думает. Я думаю, что в команде он точно останется. Вопрос – в качестве кого. Саня ещё не принял решения.

Нет ли какого-то недопонимания у Андронова? Ничего подобного вообще нет. Серёга уже стоял как бы в фарватере продолжения карьеры в другом русле, чтобы немного перегрузить свою карьеру. Поэтому у него был отличный вариант – и не один. Он принял такое решение.

Правда ли, что Голышев был одной ногой в ЦСКА? Мы разговаривали с «Автомобилистом» и Голышевым по заходу к нам. Но у нас тоже были определённые условия по этому вопросу, нам не удалось достичь эти условия с другими клубами».

«На иностранцев оказывалось большое давление. Это я знаю точно»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отъезд шведских легионеров армейцев во время розыгрыша Кубка Гагарина – 2022. В начале плей-офф форварды Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём покинули клуб из-за нежелания оставаться в России.

«Столкнулись с тем, что иностранцы с трудом едут сюда? У нас никогда не идут переговоры с теми людьми, которые не хотят сюда ехать. Мы их на корню просто как акцепт убираем. Вот и всё.

Как отреагировали на уход Валльмарка и других иностранцев? Есть старый-старый советский фильм «Лекарство против страха». Не знаю, помните ли вы артистов, которые играют в этом фильме. Наверное, видите, лекарство против страха не придумали ещё.

Я знаю точно, что на них оказывалось большое давление. Это я знаю точно. Я присутствовал при разговоре агента со спецслужбами стран, которые убеждали людей вернуться в свою страну. Когда люди отвечали ответом «нет», то уже в ход входили какие-то вещи, связанные с негативом вокруг хоккеиста – это социум, семьи, друзья и так далее. Поэтому есть люди, которые не стали рисковать, немножечко, я думаю, немножечко дрогнули и, чтобы избежать этих проблем, вернулись к себе на родину. Кто-то не дрогнул».

Президент КХЛ высказался о возможном введении перекрёстного плей-офф

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о работе над календарём нового сезона КХЛ, прокомментировал информацию о возможном введении перекрёстного плей-офф и заявил о готовности помочь клубам в организации перелётов в течение сезона.

«Понимаем, что немного затянули с календарём. Надо было его согласовать с ФХР. Хотели сделать это раньше, но получилось очень поздно. Для клубов важно, чтобы они готовились к поездкам. Всего одна пауза в декабре, где пройдёт и Неделя звёзд. Календарь более ритмичный, сделали акцент на том, чтобы клубы по рейтингу сыграли между собой большее количество матчей. Думаю, это будет интересно и болельщикам, и всем нам.

Перекрёстный плей-офф? Создали рабочую группу, это хороший шаг, чтобы совместно обсудить этот вопрос. Мы привлекли специалистов, ФХР тоже участвует. Есть много разных вариантов, считаем, чтобы это было полезно для хоккея, чтобы у клубов было меньше затрат. Сейчас тяжёлая ситуация с перелётами. Мы всё анализируем, пока всё остаётся как есть.

Можно ли решить вопрос с перелётами на уровне лиги? В марте было совещание руководителей клубов, где мы поднимали этот вопрос. Попросили клубы сообщить, кто готов участвовать в программе общей организации перелётов по лиге. Многие клубы сами нашли свои компании, они присылают нам гарантийные письма. Был срок до 15 июля, но его перенесли, так как календарь вышел позже. Сейчас ждём от клубов информацию по их перелётам. Мы всегда готовы работать над тем, чтобы помочь».

«Латвийская федерация может говорить что угодно. Мы не видим никакого запрета для игры Калниньша в КХЛ»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию вокруг вратаря «Амура» Яниса Калниньша, которому Федерация хоккея Латвии не даёт трансферную карту и пытается помешать сыграть в России. Также функционер высказался о том, что лига разрабатывает новый формат проведения Матча звёзд.

«Трансферную карту даёт ИИХФ, поэтому латвийская федерация может говорить что угодно. Мы не видим никакого запрета, сейчас ИИХФ другим игрокам из других стран спокойно даёт возможность играть в КХЛ. Пока что никаких препон со стороны ИИХФ нет.

Уже сейчас можно сказать, что формат Матча звёзд со сборными стран ушёл. Это было актуально в позапрошлом сезоне, на данный момент работаем над другим форматом. Придумаем, как сделать его интересным».

«Почему ЦСКА покинул Корешков? Евгений уже давно созрел для более серьёзной роли»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал изменения в тренерском штабе команды. Напомним, Евгений Корешков покинул столичный клуб, вместо него ассистентом Фёдорова был назначен Игорь Кравчук.

«Настроение хорошее, боевое. Мы прекрасно понимаем всю ответственность и настрой наших соперников в предстоящих играх, в предстоящих баталиях. Но нам есть что доказывать. Нам нужно играть лучше, увереннее, поэтому будем к этому стремиться.

Почему покинул команду Корешков? Как вы знаете, у нас есть наблюдательный совет, в который входят многие известные как хоккеисты, так и бизнесмены. Моё мнение – Евгений давно уже созрел для более высокой роли. Его вклад в нашу победу неоценим, как и все четыре года, которые он здесь работал. Хоккейная жизнь продолжается, я считаю, что он себе подготовил определённую базу для дальнейшего роста как главный хоккейный тренер.

Было ли недопонимание с Андроновым, который покинул команду? Я думаю, это всё домыслы. Что касается каких-то наших отношений, то мы отработали на все 100 процентов. Не буду вдаваться в подробности травм или игрового времени. Но я знаю, что Сергей честно выполнил свои обязанности. Может быть, со стороны казалось, что не получает того игрового времени или не выходит на какие-то ситуации. Есть много мнений, но я знаю, что мы добились самого главного. Я знаю, что Сергей – суперкапитан и суперчеловек. Я хочу пожелать ему крепкого здоровья, без травм и продолжения его хоккейной карьеры».