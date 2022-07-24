Ткачук подписал контракт с «Калгари» и только потом был обменян. Это первый случай в НХЛ

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг сообщил, что обмен нападающего Мэттью Ткачука во «Флориду Пантерз» стал первым в истории НХЛ, который был организован по схеме «подписали и обменяли». Об этом сообщает журналист Пэт Стейнберг в «Твиттере».

Суть сделки заключается в том, что «Калгари», «Флорида» и представители Ткачука сначала согласовали все условия нового контракта, затем хоккеист заключил новое соглашение с «Флэймз» и только после этого его моментально обменяли в «Пантерз». Зачастую обмены по такой схеме происходят в НБА.

Напомним, Ткачук заключил восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 76 млн (среднегодовая зарплата – $ 9,5 млн). Его базовая зарплата составляет $ 1 млн в год, остальную часть он будет получать в виде подписного бонуса.

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