Ткачук подписал контракт с «Калгари» и только потом был обменян. Это первый случай в НХЛ

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг сообщил, что обмен нападающего Мэттью Ткачука во «Флориду Пантерз» стал первым в истории НХЛ, который был организован по схеме «подписали и обменяли». Об этом сообщает журналист Пэт Стейнберг в «Твиттере».
Суть сделки заключается в том, что «Калгари», «Флорида» и представители Ткачука сначала согласовали все условия нового контракта, затем хоккеист заключил новое соглашение с «Флэймз» и только после этого его моментально обменяли в «Пантерз». Зачастую обмены по такой схеме происходят в НБА.
Напомним, Ткачук заключил восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 76 млн (среднегодовая зарплата – $ 9,5 млн). Его базовая зарплата составляет $ 1 млн в год, остальную часть он будет получать в виде подписного бонуса.
- 24 июля 2022
-
10:11
-
09:52
-
09:31
-
09:03
-
08:28
- 23 июля 2022
-
23:29
-
22:58
-
22:12
-
21:59
-
21:49
-
21:27
-
20:49
-
20:36
-
20:27
-
19:58
-
19:50
-
19:41
-
19:37
-
19:31
-
19:25
-
19:20
-
19:14
-
19:06
-
18:55
-
18:49
-
18:42
-
18:35
-
18:27
-
18:24
-
18:18
-
18:13
-
18:01
-
17:32
-
17:14
-
17:02