Обмен Юбердо на Ткачука назвали схожим по уникальности с обменом Гретцки в 1988 году

Североамериканские журналисты, анализируя обмен между «Калгари Флэймз» и «Флоридой Пантерз», нашли в нём общие уникальные черты с обменом Уэйна Гретцки в «Лос-Анджелес Кингз» в 1988 году.

По данным «твиттера» ESPN Stats & Info, обмен Джонатана Юбердо из «Флориды» на Мэттью Ткачука из «Калгари» стал вторым в истории НХЛ, в котором приняли участие два игрока, набравших в предыдущем сезоне более 100 очков за регулярный чемпионат.

Первая и единственная до этого момента подобная сделка была зафиксирована в 1988 году, когда легендарного Уэйна Гретцки из «Эдмонтон Ойлерз» обменяли в «Лос-Анджелес Кингз» на Джимми Карсона.

В сезоне-2021/2022 Юбердо набрал 115 (30+85) очков в 80 матчах. На счету Ткачука 104 (42+62) результативных балла в 82 играх.