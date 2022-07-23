Обмен Юбердо на Ткачука назвали схожим по уникальности с обменом Гретцки в 1988 году
Поделиться
Североамериканские журналисты, анализируя обмен между «Калгари Флэймз» и «Флоридой Пантерз», нашли в нём общие уникальные черты с обменом Уэйна Гретцки в «Лос-Анджелес Кингз» в 1988 году.
По данным «твиттера» ESPN Stats & Info, обмен Джонатана Юбердо из «Флориды» на Мэттью Ткачука из «Калгари» стал вторым в истории НХЛ, в котором приняли участие два игрока, набравших в предыдущем сезоне более 100 очков за регулярный чемпионат.
Первая и единственная до этого момента подобная сделка была зафиксирована в 1988 году, когда легендарного Уэйна Гретцки из «Эдмонтон Ойлерз» обменяли в «Лос-Анджелес Кингз» на Джимми Карсона.
В сезоне-2021/2022 Юбердо набрал 115 (30+85) очков в 80 матчах. На счету Ткачука 104 (42+62) результативных балла в 82 играх.
Комментарии
- 23 июля 2022
-
23:29
-
22:58
-
22:12
-
21:59
-
21:49
-
21:27
-
20:49
-
20:36
-
20:27
-
19:58
-
19:50
-
19:41
-
19:37
-
19:31
-
19:25
-
19:20
-
19:14
-
19:06
-
18:55
-
18:49
-
18:42
-
18:35
-
18:27
-
18:24
-
18:18
-
18:13
-
18:01
-
17:32
-
17:14
-
17:02
-
16:50
-
16:31
-
16:21
-
15:31
-
14:55
Партнерский контент