Генменеджер «Калгари» высказался о решении Ткачука уйти из клуба и его обмене во «Флориду»

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг прокомментировал обмен, по которому форвард «огоньков» Мэттью Ткачук перешёл во «Флориду Пантерз».
«Он принял решение двигаться дальше, я ценю его честность. Неделю назад у нас не было такого плана – мы не собирались менять Мэттью Ткачука. Но мы оказались в положении, когда должны были сделать всё возможное для клуба. Он выбрал путь, по которому мы должны были пойти.
Мы чувствуем, что в долгосрочной перспективе это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», – приводит слова Треливинга Sportsnet.
Напомним, «огоньки» получили взамен форварда Джонатана Юбердо и защитника Маккензи Уигара, а также выбор в первом раунде драфта НХЛ – 2025. Ткачук же подписал новый контракт на восемь лет с общей суммой $76 млн ($ 9,5 млн в год).
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