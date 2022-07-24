Илья Самсонов попрощался с болельщиками и игроками «Вашингтона»

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов обратился к болельщикам и сотрудникам «Вашингтон Кэпиталз». Он перешёл из «Вашингтона» в канадский клуб.
«Спасибо всей организации «Вашингтона» за то, что выбрали меня на драфте в 2015 году и дали мне шанс воплотить мою мечту в НХЛ. Последние три года в Вашингтоне были незабываемыми. Спасибо вам, мои одноклубники, тренеры и руководство, за то, что подталкивали меня вперёд, чтобы я стал более классным вратарём и человеком. Вы подарили мне незабываемые воспоминания.
Также спасибо всему сообществу «Вашингтона» за то, что я чувствовал себя как дома. Великолепные фанаты поддерживали нас каждый вечер. И это — одна из важных причин, почему «Вашингтон» для меня был таким особенным», — написал Самсонов в соцсетях.
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