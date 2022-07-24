Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Самсонов попрощался с болельщиками и игроками «Вашингтона»

Илья Самсонов попрощался с болельщиками и игроками «Вашингтона»
Комментарии

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов обратился к болельщикам и сотрудникам «Вашингтон Кэпиталз». Он перешёл из «Вашингтона» в канадский клуб.

«Спасибо всей организации «Вашингтона» за то, что выбрали меня на драфте в 2015 году и дали мне шанс воплотить мою мечту в НХЛ. Последние три года в Вашингтоне были незабываемыми. Спасибо вам, мои одноклубники, тренеры и руководство, за то, что подталкивали меня вперёд, чтобы я стал более классным вратарём и человеком. Вы подарили мне незабываемые воспоминания.

Также спасибо всему сообществу «Вашингтона» за то, что я чувствовал себя как дома. Великолепные фанаты поддерживали нас каждый вечер. И это — одна из важных причин, почему «Вашингтон» для меня был таким особенным», — написал Самсонов в соцсетях.

Новость по теме
«Самсонов в теории — пан-или-пропал вратарь». Сайт НХЛ проанализировал сделку «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022