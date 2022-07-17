«Самсонов в теории — пан-или-пропал вратарь». Сайт НХЛ проанализировал сделку «Торонто»

Официальный сайт НХЛ прокомментировал заключение сделки по переходу российского голкипера Ильи Самсонова в «Торонто Мэйпл Лифс».
«Кленовые листья» подписали с вратарём Ильёй Самсоновым однолетний контракт, что дало им новый вратарский тандем с Мэттом Мюрреем (приобретенным у «Оттавы Сенаторз») на этот сезон после того, как Джек Кэмпбелл покинул клуб, чтобы подписать контракт с «Эдмонтон Ойлерз».
Самсонов, как и Мюррей, в теории является пан-или-пропал вратарём, поскольку у «Торонто» элитное нападение, но россиянин демонстрирует непостоянство своих показателей в НХЛ (90,2% отражённых бросков). Самсонов, у которого в прошлом сезоне было рекордное количество побед (23 в 44 матчах) и шат-аутов (три) за «Вашингтон Кэпиталз» в качестве бэкапа Витека Ванечека, в теории может повторить историю, разделяя игровое время с Мюрреем, и может котироваться немного выше, чем его новый товарищ по команде, в качестве бэкапа», — говорится в сообщении.
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