«Самсонов в теории — пан-или-пропал вратарь». Сайт НХЛ проанализировал сделку «Торонто»

Официальный сайт НХЛ прокомментировал заключение сделки по переходу российского голкипера Ильи Самсонова в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Кленовые листья» подписали с вратарём Ильёй Самсоновым однолетний контракт, что дало им новый вратарский тандем с Мэттом Мюрреем (приобретенным у «Оттавы Сенаторз») на этот сезон после того, как Джек Кэмпбелл покинул клуб, чтобы подписать контракт с «Эдмонтон Ойлерз».



Самсонов, как и Мюррей, в теории является пан-или-пропал вратарём, поскольку у «Торонто» элитное нападение, но россиянин демонстрирует непостоянство своих показателей в НХЛ (90,2% отражённых бросков). Самсонов, у которого в прошлом сезоне было рекордное количество побед (23 в 44 матчах) и шат-аутов (три) за «Вашингтон Кэпиталз» в качестве бэкапа Витека Ванечека, в теории может повторить историю, разделяя игровое время с Мюрреем, и может котироваться немного выше, чем его новый товарищ по команде, в качестве бэкапа», — говорится в сообщении.