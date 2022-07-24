Самсонов высказался о переходе в «Торонто»
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Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал об эмоциях от перехода в канадский клуб. Ранее хоккеист выступал за «Вашингтон Кэпиталз», но перешёл в «Торонто» в результате обмена.
«Я очень рад присоединиться к «Торонто Мэйпл Лифс». Для меня большая честь — играть в хоккей в центре хоккейной вселенной за команду из «оригинальной шестёрки». Будет здорово сыграть перед одними из самых страстных болельщиков НХЛ. Скоро увидимся!» — написал Самсонов в соцсетях.
Ранее Самсонов попрощался с болельщиками и хоккеистами «Вашингтона». Он поблагодарил клуб за то, что его выбрали на драфте в 2015 году и дали шанс проявить себя в НХЛ. Также россиянин обратился к болельщикам, поблагодарив их за эмоциональную поддержку.
Новость по темеИлья Самсонов попрощался с болельщиками и игроками «Вашингтона»
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