«Спартак» подтвердил подписание контракта с лучшим бомбардиром-защитником плей-офф АХЛ
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Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о подписании контракта с американским защитником Джоуи Кином. Соглашение с игроком рассчитано на один год.
В минувшем сезоне 23-летний хоккеист набрал 45 (8+37) очков в 80 играх за «Чикаго Вулвз», выиграв главный трофей АХЛ – Кубок Колдера, а также стал лучшим защитником-бомбардиром в плей-офф. Кроме того, на его счету один матч в НХЛ за «Каролину Харрикейнз».
Ранее он выступал за «Бэрри Колтс», «Лондон Найтс», «Хартфорд Вулф Пэк», «Шарлотт Чекерс», «Чикаго Вулвз» и «Каролину Харрикейнз».
Всего на его счету в АХЛ 162 игры и 95 набранных очков: 17 заброшенных шайб и 78 результативных передач.
Ранее «Чемпионат» первым сообщал о том, что Кин подпишет контракт с красно-белыми.
Новость по теме«Спартак» подпишет контракт с защитником «Каролины» Кином
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