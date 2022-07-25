«Спартак» подтвердил подписание контракта с лучшим бомбардиром-защитником плей-офф АХЛ

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о подписании контракта с американским защитником Джоуи Кином. Соглашение с игроком рассчитано на один год.



В минувшем сезоне 23-летний хоккеист набрал 45 (8+37) очков в 80 играх за «Чикаго Вулвз», выиграв главный трофей АХЛ – Кубок Колдера, а также стал лучшим защитником-бомбардиром в плей-офф. Кроме того, на его счету один матч в НХЛ за «Каролину Харрикейнз».



Ранее он выступал за «Бэрри Колтс», «Лондон Найтс», «Хартфорд Вулф Пэк», «Шарлотт Чекерс», «Чикаго Вулвз» и «Каролину Харрикейнз».



Всего на его счету в АХЛ 162 игры и 95 набранных очков: 17 заброшенных шайб и 78 результативных передач.

Ранее «Чемпионат» первым сообщал о том, что Кин подпишет контракт с красно-белыми.