Минское «Динамо» подписало пробный контракт с Жердевым

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с нападающим Николаем Жердевым. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что с минчанами тренируются Николай Жердев и защитник Алексей Емелин. На тот момент контракты с хоккеистами не были подписаны.

37-летний Жердев начинал минувший сезон в словацком клубе «Братислава Кэпиталз», за который набрал 7 (1+6) очков в 12 матчах. Вторую часть чемпионата он провёл в Альпийской лиге за итальянский «Мерано», где оформил 21 (10+11) результативный балл в 18 играх. Всего в КХЛ на его счету 408 матчей за «Атлант», «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак», «Сочи», «Торпедо», рижское «Динамо» и «Нефтехимик».

По итогам прошлого сезона минское «Динамо» заняло восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило петербургскому СКА.