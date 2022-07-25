Минское «Динамо» подписало пробный контракт с Жердевым

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с нападающим Николаем Жердевым. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что с минчанами тренируются Николай Жердев и защитник Алексей Емелин. На тот момент контракты с хоккеистами не были подписаны.
37-летний Жердев начинал минувший сезон в словацком клубе «Братислава Кэпиталз», за который набрал 7 (1+6) очков в 12 матчах. Вторую часть чемпионата он провёл в Альпийской лиге за итальянский «Мерано», где оформил 21 (10+11) результативный балл в 18 играх. Всего в КХЛ на его счету 408 матчей за «Атлант», «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак», «Сочи», «Торпедо», рижское «Динамо» и «Нефтехимик».
По итогам прошлого сезона минское «Динамо» заняло восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило петербургскому СКА.
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