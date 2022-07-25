Колумнист The Athletic опубликовал рейтинг 50 лучших проспектов НХЛ

Колумнист известного портала The Athletic Скотт Уилер опубликовал топ-50 проспектов Национальной хоккейной лиги.
1. Оуэн Пауэр («Баффало Сэйбрз»)
2. Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»)
3. Шейн Райт («Сиэтл Кракен»)
4. Шимон Немец («Нью-Джерси Дэвилз»)
5. Логан Кули («Аризона Койотс»)
6. Мэттью Бенирс («Сиэтл Кракен»)
7. Кент Джонсон («Коламбус Блю Джекетс»)
8. Коул Перфетти («Виннипег Джетс»)
9. Мэттью Савой («Баффало Сэйбрз»)
10. Юрай Слафковски («Монреаль Канадиенс»)
11. Джейк Сандерсон («Оттава Сенаторз»)
12. Брандт Кларк («Лос-Анджелес Кингз»)
13. Мейсон Мактавиш («Анахайм Дакс»)
14. Симон Эдвинссон («Детройт Ред Уингз»)
15. Куинтон Байфилд («Лос-Анджелес Кингз»)
16 Марко Росси («Миннесота Уайлд»)
17. Александр Хольц («Нью-Джерси Дэвилз»)
18. Давид Йиржичек («Коламбус Блю Джекетс»)
19. Йоаким Кемелль («Нэшвилл Предаторз»)
20. Юнатан Леккеримяки («Ванкувер Кэнакс»)
21. Дилан Гюнтер («Аризона Койотс»)
22. Брэд Ламберт («Виннипег Джетс»)
23. Данила Юров («Миннесота Уайлд»)
24. Вильям Эклунд («Сан-Хосе Шаркс»)
25. Исаак Ховард («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
26. Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхоукс»)
27. Олен Зеллвегер («Анахайм Дакс»)
28. Дентон Матейчук («Коламбус Блю Джекетс»)
29. Лиам Эгрен («Миннесота Уайлд»)
30. Кевин Корчински («Чикаго Блэкхоукс»)
31. Чез Люциус («Виннипег Джетс»)
32. Уайатт Джонстон («Даллас Старз»)
33. Бреннан Отманн («Нью-Йорк Рейнджерс»)
34. Рутгер Макгроарти («Виннипег Джетс»)
35. Каттер Готье («Филадельфия Флайерз»)
36. Джек Куинн («Баффало Сэйбрз»)
37. Кайден Гуле («Монреаль Канадиенс»)
38. Логан Стэнковен («Даллас Старз»)
39. Маврик Бурк («Даллас Старз»)
40. Пейтон Кребс («Баффало Сэйбрз»)
41. Лукас Райхель («Чикаго Блэкхоукс»)
42. Мэттью Коронато («Калгари Флэймз»)
43. Конор Гики («Аризона Койотс»)
44. Лукас Кормье («Вегас Голден Найтс»)
45. Бобби Бринк («Филадельфия Флайерз»)
46. Лейн Хатсон («Монреаль Канадиенс»)
47. Ник Робертсон («Торонто Мэйпл Лифс»)
48. Дилан Холлоуэй («Эдмонтон Ойлерз»)
49. Ксавье Бурго («Эдмонтон Ойлерз»)
50. Томас Харли («Даллас Старз»).
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