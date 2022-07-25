Стало известно, почему Слафковски и Немец не сыграют на МЧМ-2022

Стала известна причина, по которой первый и второй номера драфта НХЛ – 2022 не сыграют на молодёжном чемпионате мира – 2022. Игроков не отпустили клубы, которые они теперь представляют. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Форвард Юрай Слафковски – первый номер минувшего драфта, выбран «Монреаль Канадиенс». Также в составе не сыграет защитник Шимон Немец, выбранный «Нью-Джерси Дэвилз» под вторым номером.

Ранее Слафковски принимал участие в Олимпиаде-2022 и взрослом ЧМ-2022.

Напомним, турнир пройдёт с 9 по 20 августа. Изначально он должен был состояться с декабря 2021-го по январь 2022-го, однако тот турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.



На МЧМ-2022 не сыграют сборные России и Беларуси, получившие от Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранение.