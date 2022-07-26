The Athletic: у Панарина больше шансов стать MVP сезона, чем у Овечкина или Капризова

Журналисты The Athletic провели голосование о том, кто в следующем сезоне получит «Харт Трофи» — приз, вручаемый игроку, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

Безоговорочным лидером голосования стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, за которого свои голоса отдали 75% журналистов. Второе место занял защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар (11,4%), третье — нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Единственным российским представителем списка стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, за которого проголосовали 2,3% журналистов. За Александра Овечкина, Кирилла Капризова и Игоря Шестёркина, которых называли в числе возможных претендентов на звание лучшего игрока сезона-2021/2022, ни один обозреватель не отдал свой голос.

Отметим, что в топ также попали нападающие Александр Барков из «Флориды Пантерз», Джонни Годро из «Коламбус Блю Джекетс» и Натан Маккиннон из «Колорадо». За каждого из них проголосовали 2,3% журналистов.