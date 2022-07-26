Суд оправдал бывшего форварда «Спартака» Виртанена, обвинённого в сексуальном насилии

Бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» и «Спартака» Джейк Виртанен, обвинённый в сексуальном насилии, был оправдан судом, сообщает журналист Аарон Макартур на своей странице в «Твиттере».

Обозреватель GlobalBC заявил, что подробности дела появятся позже.

Напомним, в мае 2021 года девушка обвинила Виртанена в сексуальном насилии. Они познакомились в 2017 году, после чего начали общаться. На тот момент нападающий выступал за «Ванкувер». Когда девушка вернулась в город в 2017 году, она встретилась с Виртаненом, после чего хоккеист отвёз её в свой гостиничный номер. Девушка отмечала, что не давала своё согласие на половой контакт, нападающий же отвечал, что она сделала это не словами, а своим поведением.