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Виртанен заплакал, когда ему зачитывали оправдательный приговор

Виртанен заплакал, когда ему зачитывали оправдательный приговор
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Бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» и «Спартака» Джейк Виртанен расплакался, когда ему зачитывали приговор в Верховном суде провинции Британская Колумбия, сообщает Sportsnet.

Ранее канадский хоккеист был оправдан по делу о сексуальном насилии.

Напомним, в мае 2021 года Виртанен был обвинён в сексуальном насилии. Форвард, на тот момент выступавший за «Ванкувер», познакомился с девушкой в 2017 году, после чего они начали общение. В один из дней девушка вернулась в Ванкувер, чтобы навестить своих друзей и семью. Тогда хоккеист заехал за ней, пока она находилась у своих друзей, и поехал вместе с ней в свой гостиничный номер. Девушка заявляла, что не соглашалась на интимную близость с Виртаненом. Хоккеист отвечал, что она дала согласие своими действиями.

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